Luxemburg übergibt international gesuchten Litauer an Bundespolizei Trier

TRIER. Am gestrigen Montagmorgen wurde ein 28-jähriger litauischer Staatsbürger aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben. Gegen den Litauer lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg wegen schweren Bandendiebstahls vor.

Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einer weiteren Person im Zeitraum Januar – März 2023 im Bereich Nürnberg vier hochwertige Fahrzeuge der Marke BMW X5 und X6 im Wert von mehr als 160.000 Euro entwendet zu haben.

Neben dem Untersuchungshaftbefehl bestand weiterhin ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. Oberpfalz. Wegen Diebstahls wurde er im Jahre 2020 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Im März 2021 wurde der Vollzug der Restfreiheitsstrafe, hier 314 Tage, ausgesetzt und er in sein Heimatland abgeschoben. Infolge des Urteils wurde ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt aberkannt, was für ihn eine befristete Wiedereinreisesperre bis März 2031 nach sich zog. Mit der nun vollzogenen Rückkehr ins Bundesgebiet wird die Vollstreckung der noch ausstehenden Tage nachgeholt.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)