Urteil: „Er filmte sogar mit“ – Vater missbrauchte Kinder seiner Freunde

Landgericht verurteilt 52-Jährigen in über 80 Fällen – unter den Opfern auch Freundinnen seiner Kinder



Mainz. Ein 52-jähriger Mann aus Rheinhessen ist vom Landgericht Mainz wegen des sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Das Gericht sprach den Angeklagten in 79 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie in drei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig. Zudem wurde er wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalteverurteilt.

Nach Überzeugung der Kammer hatte der Mann über Jahre hinweg Kinder im Grundschulalter missbraucht – darunter auch Freundinnen seiner eigenen Tochter und seines Sohnes.

Taten über mehrere Jahre hinweg

Die Übergriffe sollen sich ab dem Jahr 2013 über mehrere Jahre erstreckt haben. Einige der Taten ereigneten sich laut Urteil in einem Schwimmbad in Gau-Algesheim, andere im Haus der Familie in Gau-Odernheim.

Besonders schwer wiegt, dass der Täter die Missbrauchshandlungen teilweise auf Video aufzeichnete.

Auch nachdem er ab Frühjahr 2024 als Nachhilfelehrer für Mathematik tätig war, soll er weitere Missbrauchstaten begangen haben.

Urteil etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und vier Monaten gefordert.

Das Gericht blieb leicht darunter und verhängte sechs Jahre Freiheitsstrafe.

Die Vertreter der Nebenklage schlossen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an und beantragten darüber hinaus eine Sicherungsverwahrung, die das Gericht allerdings nicht verhängte.

Die Verteidigung hatte eine Strafe von fünfeinhalb Jahren beantragt.

Urteil nicht öffentlich verhandelt

Das Verfahren wurde nicht öffentlich geführt, um die Persönlichkeitsrechte der Opfer zu schützen.

Laut Gericht zeigten die Aussagen der betroffenen Kinder ein deutliches Muster von Manipulation und Vertrauensmissbrauch.

Mit der Verurteilung ist das Urteil noch nicht rechtskräftig – es kann Revision eingelegt werden.