++ Trier aktuell: Feuerwehreinsatz in der Innenstadt – Wohnungsbrand mit Personenrettung ++

Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, kommt es gegenwärtig zu einem Einsatz in der Trierer Innenstadt.

Grund des Einsatzes, der um 12.56 Uhr begann und voraussichtlich ca. zwei Stunden dauern wird, ist laut Erstmeldung ein Wohnungsbrand mit Personenrettung in der Neustraße. Eine Person ist betroffen.

Im Einsatz befinden sich ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 2, die Freiwillige Feuerwehr Olewig, zwei Rettungswagen und ein Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier, insgesamt rund 45 Einsatzkräfte.

