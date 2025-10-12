Saarland: PKW überschlägt sich – Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmittel-Einfluss

ST. WENDEL. Am heutigen frühen Sonntagmorgen gegen ereignete sich auf

der Landstraße 320 zwischen Namborn und Güdesweiler gegen 6.00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlug. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Oberthal mit seinem grauen VW die Landstraße aus Richtung Namborn kommend.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Wiesenhang und kam auf dem Fahrzeugdach zur Unfallendlage. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Landstraße war für die Dauer der Bergung durch einen Abschleppdienst etwa anderthalb vollgesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)