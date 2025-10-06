Messerattacke in Kinderbeuern ist Fall bei «Aktenzeichen XY»

0
Rudi Cerne von Aktenzeichen XY ungelöst
ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst». Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

KINDERBEUERN/MAINZ – Wo ist der mutmaßliche Messerangreifer, der Mitte September einen Bekannten in Kinderbeuern (Kreis Bernkastel-Wittlich) im Streit schwer verletzt haben soll?

Diese Frage stellt die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) und unterstützt die Fahndung der Polizei nach dem 20 Jahre alten Tatverdächtigen. 

Seit der Tat am 17. September wird nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Der Grund für den Streit am Abend in einem Mehrparteienhaus sei noch unklar, hieß es. Das 20 Jahre alte Opfer hatte nach der Tat bei Anwohnern Hilfe gesucht. Der Tatverdächtige war mit einem Auto vom Tatort geflohen. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Totschlags.

Vorheriger ArtikelAuftakt ins Wintersemester 2025/26 an der Hochschule Trier
Nächster ArtikelKreisverwaltung unterstützt Kindertag in Bernkastel-Kues

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.