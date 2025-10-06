Kreisverwaltung unterstützt Kindertag in Bernkastel-Kues

WITTLICH – Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich unterstützte auch in diesem Jahr den Kindertag der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Die Kinder konnten an verschiedenen Bastel-, Lese- und Bewegungsangeboten teilnehmen. Den Eltern standen Mitarbeitende der Fachbereiche Jugend und Familie (Jugendamt) und Gesundheit (Gesundheitsamt) der Kreisverwaltung für Gespräche zur Verfügung.

Dabei informierte das Gesundheitsamt über die Förderung der Lesekompetenz, getreu nach dem Motto: „Lesen macht Spaß“. Das Jugendamt gab Auskunft über die Themen Kinderschutz, Kinderrechte, Familienbildung, Vormundschaft und Pflegekinder.

Unter dem Leitsatz „Kinder haben eine Stimme“ erfolgte ein Austausch mit den Kindern und Jugendlichen über ihre Rechte. Die zahlreichen Ideen zu der Frage „Warum ist unsere Stimme wichtig?“ wurden in einem bunten Schaubild sichtbar gemacht.

Der Kindertag war für alle Beteiligten ein voller Erfolg – geprägt von Spiel, Spaß und informativem Austausch.