++ Region: Unfreundlicher Wochenstart mit Regen oder Sprühregen ++

Zum Wochenbeginn dominieren in Rheinland-Pfalz und im Saarland graue Wolken und Regen. Ab Dienstag lockert es langsam auf - und zur Wochenmitte bleibt es meist trocken.

0
Die Lichter einer Ampel spiegeln sich bei Regenwetter in einer Pfütze. Foto: Federico Gambarini/dpa

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die Woche unfreundlich. Am Montag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise fällt Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad, in höheren Lagen um die 10 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es dann laut DWD stark bewölkt, örtlich fällt noch etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 12 bis 7 Grad.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter etwas ruhiger: Zwar überwiegen zunächst die Wolken, doch besonders im Süden sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich. Es bleibt laut den Meteorologen vom DWD weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad.

Zur Wochenmitte wird es insgesamt freundlicher. Am Mittwoch wechseln sich Wolken und etwas Sonne ab, nur vereinzelt kann es einen kurzen Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 14 bis 18 Grad, bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist trocken, örtlich kann sich Nebel bilden. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelKontrollwoche „Focus on the Road“ in RLP: Polizei nimmt Handy-Sünder ins Visier
Nächster ArtikelNiederstadtfeld: Feuerwehrgerätehaus feierlich eingeweiht – „zuverlässig und schnell helfen“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.