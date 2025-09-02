++ Luxemburg: Schrecklicher Unfall auf der N15 – Fünf Tote nach Frontalkollision ++

HEIDERSCHEID/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am Montag, 01.09.2025, gegen 18.10 Uhr auf der N15 zwischen Feulen und Heiderscheid (Gemeinde Esch-Sauer) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen.

Ersten Informationen nach kam es zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin diese Feuer fingen.

Fünf Todesopfer bei grausamen Unfall

Beide Fahrzeuge brannten völlig aus. Ersten Ermittlungen vor Ort zufolge sind 5 Insassen der beiden Fahrzeuge an Ort und Stelle verstorben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei vor Ort.

Die Strecke wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.