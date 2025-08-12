RLP: Schwerer Unfall durch Vorfahrtmissachtung – Frau schwerverletzt aus Auto befreit

Eine Autofahrerin missachtet die Vorfahrt - ihr Wagen stößt mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrerinnen werden verletzt.

Foto: pixabay/Symbolbild

WINDHAGEN. Bei einem Zusammenstoß in Windhagen (Landkreis Neuwied) ist 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 50-jährige Unfallverursacherin im anderen Auto habe sich nur leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es am frühen Montagabend aufgrund einer Vorfahrtmissachtung zu dem Unfall. Nach dem Zusammenstoß wurde die 55-Jährige mit Hilfe der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit. Der 50-jährigen Unfallverursacherin wurde der Führerschein sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise. (Quelle: dpa)

