Schweich: Erfolgreiche Vermisstensuche nach 83-Jähriger – Drohne und Hundestaffel im Einsatz

SCHWEICH. Am gestrigen Montagabend wurde die Polizeiinspektion Schweich darüber informiert, dass eine 83-jährige Bewohnerin des Seniorenheims St. Josef, vermutlich bereits seit den Mittagsstunden, von dort aus abgängig sei. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

An den Maßnahmen waren die Polizeiinspektionen Schweich und Trier, die Polizeiautobahnstation Schweich, die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Schweich sowie die Rettungshundestaffel Wittlich beteiligt. Im Rahmen der Suchmaßnahmen kam auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Die Dame konnte letztlich durch ebenfalls bei der Suche eingebundene Angehörige in hilfloser Lage in unwegsamen Gelände aufgefunden werden. Sie war zum Zeitpunkt des Auffindens leicht unterkühlt, ansonsten den Umständen entsprechend wohlauf. Abschließend wurde die Frau zur weiteren, medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Trier)