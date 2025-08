Kampagne „Eine Minute fürs Klima“ – Stadt Trier zeigt alltagstaugliche Beispiele für mehr Klimaschutz

TRIER. In der Stadt Trier ist der Auftakt für die neue landesweite Informationskampagne „Eine Minute fürs Klima“ des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums erfolgt. Ziel der Aktion ist es, niedrigschwellige Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Bürgerinnen und Bürger Klimaschutz in ihren Alltag integrieren können. Seit dem 1. August 2025 fährt ein Kampagnenbus durch Rheinland-Pfalz, um Beispiele und Tipps direkt in die Städte und Gemeinden zu bringen.

Auftakt mit fünf Projekten aus Trier

Zum Start begleitete das Team der Stadt Trier gemeinsam mit Vertretern des Ministeriums eine Bustour zu fünf lokal verankerten Projekten. Die Stationen veranschaulichen verschiedene Wege zur Anpassung an den Klimawandel und zur Energieeinsparung im kommunalen Raum.

Klimaschutzmanagerin Natascha Steinbacher erklärte die Auswahl der Stationen, die Klimaschutz aus kommunaler Perspektive greifbar machen sollen:

Begrünte Bushaltestellen an den Kaiserthermen : Sie unterstützen das Mikroklima und sollen auch Anregungen für private Dach- oder Fassadenbegrünungen liefern. Fördermöglichkeiten bietet das KIPKI-Programm .

Platanen und Trinkwasserspender am Domfreihof : Sie verbessern die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, insbesondere an heißen Tagen.

Bepflanzte Sitzkübel in der Konstantinstraße : Diese Elemente wurden mit Mitteln aus dem Landesprogramm „Innenstadt-Impulse“ umgesetzt und werten den Stadtraum auf.

Fahrradabstellanlagen entlang des Moselradwegs : Neue automatisierte Systeme fördern die Kombination von Radverkehr und öffentlichem Nahverkehr. Eine Pendlerradroute von Konz über Trier nach Schweich ist in Planung.

Balkonkraftwerke in Trier-Feyen: Ortsvorsteher Dirk Steffens präsentierte seine eigenen Mini-Photovoltaikanlagen. Laut Angaben erzeugt er damit jährlich rund 655 kWh Strom – etwa ein Drittel seines Haushaltsverbrauchs. Auch diese Maßnahme kann über KIPKI gefördert werden.

Hintergrund der Kampagne

Mit dem Slogan „Eine Minute fürs Klima“ sollen Bürgerinnen und Bürger dazu angeregt werden, kleine, einfache Schritte im Alltag für mehr Nachhaltigkeit umzusetzen. Laut dem Klimaschutzreferenten Roland Bednarz vom Ministerium könnten bereits alltägliche Entscheidungen – wie das Ausschalten elektrischer Geräte oder das Trinken von Leitungswasser – einen Beitrag leisten.

Der Kampagnenbus ist künftig in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs, unter anderem auch im Trierer Liniennetz. Ein integrierter QR-Code am Bus liefert weiterführende Informationen und lädt dazu ein, eigene Klimaschutzideen online einzureichen.

Fazit: Alltagstauglicher Klimaschutz im Fokus

Die landesweite Informationskampagne möchte praktische Anregungen geben und das Bewusstsein für persönliche Handlungsmöglichkeiten stärken. Die vorgestellten Projekte in Trier zeigen, wie Klimaschutz auf lokaler Ebene umgesetzt werden kann – von Gebäudebegrünung über alternative Energieformen bis hin zur Mobilitätswende.