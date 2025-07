Schwerer Unfall auf A602 bei Trier: PKW kracht in LKW – lange Staus bis in die Innenstadt

TRIER. Am Donnerstagmittag (31. Juli 2025) kam es auf der A602 zwischen den Anschlussstellen Ehrang und Trier zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Lkw kollidierten – zwei Menschen wurden dabei verletzt, eine Person war im Wagen eingeschlossen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten zogen sich über Stunden hin. Der Verkehr kam weitgehend zum Erliegen.

Unfalllage und Einsatzverlauf

Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, wurde die Berufsfeuerwehr gegen 13:36 Uhr alarmiert. Laut Erstmeldung war eine Person im Pkw eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Zwei Personen wurden insgesamt verletzt.

Im Einsatz waren:

Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)

Ein Tanklöschfahrzeug (TLF)

Ein Rettungswagen (RTW)

Ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

Ein Krankentransportwagen (KTW)

Insgesamt waren rund 12 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier beteiligt. Auch Rettungsdienste kümmerten sich vor Ort um die Versorgung der Verletzten.

Verkehr zeitweise komplett blockiert – kilometerlanger Rückstau

Erst gegen 14:50 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden. Bis dahin staute sich der Verkehr auf der A602 in Fahrtrichtung Trier über mehrere Kilometer zurück – teilweise bis zur B49 und in den Trierer Verteilerkreis. Auch die Zufahrten zur Stadt waren stark betroffen.

Die Bergung der Unfallfahrzeuge war am Nachmittag zunächst noch nicht abgeschlossen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Appell der Einsatzkräfte

Die Berufsfeuerwehr Trier appelliert an Verkehrsteilnehmer, bei solchen Einsätzen dringend eine Rettungsgasse zu bilden und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten, um eine reibungslose Versorgung der Verletzten und Bergung zu ermöglichen.