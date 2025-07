Verlässliche Zusammenarbeit: Landrat Metzdorf besucht den Schönfelderhof

ZEMMER. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg arbeitet im Bereich der gemeindepsychiatrischen Versorgung eng mit den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof zusammen. Landrat Stefan Metzdorf war nun auf dem Schönfelderhof zu Gast und machte sich vor Ort ein Bild von der Einrichtung.

Begleitet wurde er dabei von Detlef Schmitz, Abteilungsleiter des Sozialamtes in der Kreisverwaltung, sowie von Marco Stark, Referatsleiter für Eingliederungshilfe. Die gemeindepsychiatrische Einrichtung, die an sieben Standorten sowohl stationäre als auch ambulante Angebote sowie eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) betreibt, wurde den Gästen durch das Direktorium vorgestellt. Rainer Klippel (Direktor Teilhabe), Janik Jung (Direktor Unternehmenskultur) und Jürgen Leitzgen (Kaufmännischer Direktor) informierten umfassend über die Arbeit und das Leistungsspektrum des Schönfelderhofs.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe, die Herausforderungen in der fachärztlichen Versorgung im ländlichen Raum sowie die Bedeutung verlässlicher gemeindepsychiatrischer Angebote. Landrat Metzdorf betonte dabei die große Bedeutung des Schönfelderhofs für die Region: „Der Schönfelderhof ist ein wichtiges Angebot im Landkreis Trier-Saarburg und aus der Versorgungsstruktur nicht wegzudenken. In diesen besonderen gesellschaftlichen Zeiten sind wir froh einen so kompetenten, vertrauensvollen und zuverlässigen Partner für die Versorgung psychisch beeinträchtigter Menschen an unserer Seite zu haben.“

Die Vertreter des Landkreises hoben besonders die langjährige, vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit mit dem Schönfelderhof hervor. Diese bildet eine wesentliche Grundlage für die Sicherstellung bedarfsgerechter Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe.

Bei einem anschließenden Rundgang über das Gelände konnten sich die Gäste ein Bild von den Wohnhäusern und weiteren Betreuungsangeboten machen. (Quelle: Barmherzige Brüder Schönfelderhof)