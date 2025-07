Luxemburg: Einbrüche, Diebstähle aus Autos und Motorrad-Raser

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche, Diebstähle aus Fahrzeugen sowie Geschwindigkeitsverstöße durch Motorradfahrer.

So kam es zum Beispiel am Nachmittag des 22.7.2025 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de Merl in Luxemburg-Stadt, bei dem Täter ins Innere gelangten, sämtliche Räume durchwühlten und mehrere Gegenstände entwendeten.

Ein weiterer Einbruch wurde am 23.7.2025, gegen 4.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Rue Notre-Dame in Kayl gemeldet, bei dem zwei Täter sich Zugang zu einem Keller verschafften und ersten Informationen nach Weinflaschen entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Nachmittag des 22.7.2025 kam es zudem zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in A Wiendelen in Rumelingen, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter eine Scheibe beschädigten und einen Rucksack mit Brieftasche und Sonnenbrille entwendeten.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde am Abend des 22.7.2025 in der Rue Jean Wolter in Dudelange gemeldet, bei dem bislang unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren eines Fahrzeuges verschafften und den am Beifahrersitz liegenden Rucksack entwendeten.

Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am 22.7. führten Beamte gegen 17.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der N11 in Junglinster auf Höhe der Brücke durch. Während der Kontrolle wurden zwei Motorräder mit 168 km/h bzw. mit 172 km/h statt der erlaubten 90 km/h gemessen.

Die Fahrer wurden gestoppt, Fahrverbote und Protokoll wurden erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)