RLP: Unbekannte stehlen 4000 Meter (!) Stromkabel von Schul-Baustelle

KIRCHHEIMBOLANDEN. In der Zeit von Freitag, 11.7.2025, 13.00 Uhr, bis Montag, 14.7.2025, 7.00 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter ca. 4000 Meter Stromkabel aus dem Neubau der Turnhalle des Nordpfalzgymnasiums in der Dr. Heinrich-von-Brunck-Straße in Kirchheimbolanden.

Die unbekannten Täter gelangten vermutlich durch die unverschlossene Tür des Neubaus in das Innere des Gebäudes. Dort durchtrennten sie mittels unbekannten Schneidwerkszeugs diversere bereits verlegte und installierte Kabelstränge und entwendeten diese im Anschluss. Dadurch wurde die gesamte bereits verlegte Elektroinstallation im Gebäude beschädigt, was vermutlich eine Bauzeitverlängerung zur Folge hat. Eine genaue Schadenshöhe wird seitens des Trägers durch einen Gutachter ermittelt und ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Worms)