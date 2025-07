Saarland: Polizei verhindert Brand-Inferno – 60-Jähriger festgenommen

SPIESEN-ELVERSBERG – Am heutigen Mittwochmorgen, 2. Juli 2025, ereignete sich gegen 08.30 Uhr in einem Wohnanwesen in Spiesen-Elversberg ein Polizeieinsatz.Ein 60-jähriger Mann hatte aus bislang ungeklärten Gründen eine nicht näher bezifferbare Menge einer vermutlich brennbaren Flüssigkeit in dem Gebäude ausgebracht.

Rasches Eingreifen der Polizei verhindert Eskalation

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Flüssigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit um Benzin, eine abschließende stoffliche Analyse steht jedoch noch aus. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen, die sich wegen eines anderen Einsatzes bereits vor Ort befanden, wurden auf den Mann aufmerksam. Bereits bei der Kontaktaufnahme nahmen die Beamtinnen und Beamten einen deutlichen Benzingeruch aus dem Inneren des Wohnanwesens wahr.

Durch das sofortige und entschlossene Eingreifen der Polizisten konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der 60-jährige Mann aus dem Landkreis Neunkirchen ließ sich widerstandslos festnehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der betroffene Bereich wurde umgehend durch weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen und der Freiwilligen Feuerwehr gesichert, die ebenfalls schnell vor Ort eintrafen.

Weitere Ermittlungen und Folgen für den Mann

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen war die Rohrbacher Straße in Spiesen-Elversberg zeitweise voll gesperrt. Die derzeitigen Eigentumsverhältnisse des betroffenen Wohnanwesens sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden vom Fachdezernat für Brandermittlungen der Landespolizeidirektion geführt. Eine Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Fachklinik wurde veranlasst.