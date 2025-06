Halskette abgerissen, Autofenster eingeschlagen: Diebstähle in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntagabend meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum, bei denen u.a. in Fahrzeuge eingebrochen wurde.

In der Rue du Fort Wallis im hauptstädtischen Bahnhofsviertel wurde der Polizei am Abend des 29.6.2025 ein Diebstahl einer Halskette gemeldet. Dabei näherten sich ersten Informationen nach zwei Männer dem Opfer. Einer der beiden Männer fragte das Opfer sodann nach dem Weg zum Bahnhof. Unter dem Vorwand sich zu bedanken, griff der Mann das Opfer um den Hals, riss einen Teil seiner Halskette ab und flüchtete in Richtung Bonnevoie. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet.

Ferner wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet:

So verschafften sich zum Beispiel bis dato unbekannte Täter am Abend des 29.6.2025 Zugang zum Inneren eines Fahrzeugs in der Rue Emile Mayrisch in Esch/Alzette und durchwühlten dieses. Ersten Informationen zufolge wurden u.a. Kleidungsstücke sowie Münzen entwendet.

Am gleichen Abend wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Contern gemeldet, bei dem bislang unbekannte Täter eine Scheibe einschlugen, um ins Innere zu gelangen und mitsamt Diebesgut flüchteten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)