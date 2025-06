Saarland: Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz – Mauersegler mit Drehleiter gerettet

SPIESEN-ELVERSBERG. Wie die Feuerwehr Spiesen-Elversberg in den sozialen Medien berichtet, wurden Einsatzkräfte der Wehr am 17.6.2025 zu einem verletzten Vogel alarmiert. Ein Anwohner hatte beobachtet, dass sich der Vogel am Dach eines Wohnhauses in einer misslichen Lage befand.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Mauersegler handelte, der sich mit einem Bein im Dachfirst verfangen hatte und mit dem Kopf nach unten hing.

Um den Balken erreichen zu können, forderten die Einsatzkräfte eine Drehleiter der Feuerwehr Neunkirchen nach. Mithilfe der Drehleiter konnte das Tier rasch aus seiner Zwangslage befreit werden. Der Mauersegler wurde der Tierklinik Elversberg zur Versorgung übergeben.