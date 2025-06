RLP: Chlorgas tritt in Schwimmbad aus – Großeinsatz von Rettungskräften

In einem Schwimmbad in Mayen tritt in der Nacht giftiges Chlorgas aus. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort. Für die Anwohner besteht derzeit keine Gefahr, dennoch werden sie gewarnt.

MAYEN. Ausgetretenes giftiges Chlorgas hat in einem Schwimmbad in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) einen Großeinsatz an Rettungskräften ausgelöst. Wegen des Vorfalls am Abend wurde in der Nacht vorsorglich gewarnt, im Umkreis von 200 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen auszuschalten.

Bei Messungen wurde kein erhöhter Schadstoffgrad in der Luft festgestellt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Insgesamt waren ungefähr 80 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten vor Ort. Das Gebiet solle gemieden werden, hieß es. (Quelle: dpa)