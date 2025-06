Konz: Boot brennt im Yachthafen nieder

KONZ. Am Donnerstagnachmittag, 12.06.25, wurden durch die Feuerwehrleitstelle gegen 16.00 Uhr mehrere Feuerwehr-Einheiten zu einem Brand im Yacht-Hafen von Konz alarmiert. Dort stand ein Boot in Flammen, was eine weithin sichtbare, starke schwarze Rauchwolke verursachte.

Effektive Brandbekämpfung: Schnelle Kontrolle und keine Verletzten

Schon auf der Anfahrt zum Einsatzort konnte die starke Rauchentwicklung von weitem wahrgenommen werden, was auf die Intensität des Brandes hindeutete.

Die Feuerwehren der Stadt Konz, Wasserliesch, Filzen sowie die Berufsfeuerwehr der Stadt Trier waren umgehend vor Ort. Durch ihr koordiniertes Vorgehen gelang es den Einsatzkräften, den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen. Erfreulicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Allerdings brannte die kleine Yacht vollständig ab und es dürfte sich um einen „Totalschaden“ handeln.

Ermittlungen zur Ursache laufen: Polizei und Wasserschutzpolizei involviert

Die Ursache des Brandes sowie die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Neben den genannten Feuerwehreinheiten waren auch Kräfte der Polizei und der Wasserschutzpolizei im Einsatz, um die Brandursache zu klären und den Bereich abzusichern. Der Fall wird nun von den zuständigen Behörden weiter untersucht.