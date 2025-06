19-Jähriger soll Frau getötet haben: Fahndung mit Hubschrauber und SEK

UNKENBACH/DONNERSBERGKREIS. Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, in der Pfalz eine 55-Jährige getötet zu haben.

Die Polizei fahndet in Unkenbach im Donnersbergkreis und der Umgebung nach dem Mann. Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Verdächtiges sofort der Polizei mitzuteilen. Aber: «Treten Sie nicht an den Mann heran. Er könnte bewaffnet sein und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden», hieß es. Und: «Bitte beteiligen Sie sich nicht daran, in den Sozialen Medien mögliche Falschinformationen zu teilen.»

Die Ermittlungen zur Tat befinden sich den Angaben zufolge in einem frühen Stadium. Auf Nachfrage sagte ein Polizeisprecher, die Frau sei im Ort Unkenbach getötet worden.