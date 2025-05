„Mallediven“ – Weibsbilder bringen Bad Bertrich zum Lachen  

Der KulturRaum Bad Bertrich war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Weibsbilder mit ihrem Programm „Mallediven“ anlegten – oder besser: abflogen. Schon vor dem offiziellen Boarding um 19 Uhr bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang, und pünktlich um 20 Uhr hob die Single-Kreuzfahrt der besonderen Art ab.

Mit einer Mischung aus Charme, Wortwitz und feiner Ironie entführten die beiden Künstlerinnen das Publikum auf eine ebenso absurde wie urkomische Reise durch die Irrungen und Wirrungen zwischen Fernweh, Flirt und Frauenfreundschaft. Ob dabei der Partner fürs Leben gefunden wurde? Wir verraten nichts.

Das Publikum – vor allem die zahlreichen weiblichen Fans – war von Anfang an mit an Bord. Besonders die Damen der ersten Reihe wurden spontan und mit viel Humor in das Programm eingebunden. Die Show überzeugte durch unterhaltsame Solo-Momente und gemeinsames Spiel mit perfektem Timing.

Nach einer rundum gelungenen Kreuzfahrt landeten die Weibsbilder mit einer gefeierten Zugabe gegen 23 Uhr wieder im KulturRaum – begleitet von tosendem Applaus und strapazierten Lachmuskeln.

Ein rundum gelungener Abend, der gezeigt hat: In Bad Bertrich darf gelacht werden – und wie!