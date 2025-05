RLP: 62-Jähriger mit eigenem Gehstock verprügelt – schwere Kopfverletzungen

MAINZ. Ein Mann soll mitten in Mainz auf einen anderen Mann eingeschlagen haben – unter anderem mit dem Gehstock seines Opfers. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der angegriffene 62-Jährige am Mittwoch mehrere Verletzungen am Kopf. Diese waren schwer, aber nicht lebensbedrohlich, so ein Polizeisprecher.

Der 41 Jahre alte mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, wurde von einer Streife aber in der Nähe des Tatorts ausfindig gemacht. Das Motiv des Angriffs sei noch unklar. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Der 62-Jährige saß Zeugen zufolge am Mittwoch auf dem Münsterplatz, als der 41-Jährige unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben soll, so die Polizei. Als sich der Angegriffene mit seinem Gehstock wehren wollte, entriss ihm der Täter demnach den Stock und benutzte ihn zum Schlagen. Bei dem Verdächtigen fanden die Beamten zudem ein Messer sowie ein Pfefferspray und stellten beides sicher. (Quelle: dpa)