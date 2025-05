Brand in Hermeskeil: Hunderte Tonnen Holzhackschnitzel in Flammen

HERMESKEIL. In den frühen Morgenstunden des 21.5.2025 kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Brand im Holzhackschnitzelwerk in Hermeskeil / Gusenburg. Hierbei gerieten ca. mehrere hundert Tonnen Holzhackschnitzel in Brand.

Darüber hinaus entstand kein weiterer Personen- und Gebäudeschaden. Nach ersten Schätzungen zu Folge beträgt die Schadenshöhe ca. 5000,- Euro.

Hinweise auf die Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Hermeskeil und dem THW ca. 130 Kräfte der Feuerwehren Hermeskeil, Reinsfeld, Gusenburg, Grimburg, Hinzert-Pölert und Kell am See.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-9151-0 entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)