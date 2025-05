Über Fenster Zutritt verschafft: Einbruch in Bäckerei in Thalfang

THALFANG. Im Zeitraum zwischen Freitagabend, dem 16.5.2025, 18.50 Uhr, und Samstagmorgen, dem 17.5.2025, 6.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Bäckereifiliale Spindler am Norma-Markt in Thalfang. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zur Filiale und entwendeten Bargeld.

Insgesamt entstand ein Vermögens- und Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt / den Tätern geben können, teilen Sie diese bitte unter Telefon 06533-9374-0 oder per Mail an [email protected] mit. (Quelle: Polizeidirektion Trier)