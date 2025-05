RLP & Saarland: NGG will 6,5 Prozent mehr für Molkerei-Beschäftigte

In der Milchwirtschaft der Region werden die Tarifgehälter neu verhandelt. Die Beschäftigten reklamieren einen Teil der gestiegenen Erträge für sich.

FRANKFURT a. M./STUTTGART. Die rund 2.000 Beschäftigten der Milchbetriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen mehr Geld verdienen. Die Gewerkschaft NGG verlangt bei der anstehenden Tarifverhandlung ein Plus von 6,5 Prozent.

Betroffen seien insbesondere die Hochwald Foods-Werke in Thalfang, Kaiserslautern, Hünfeld und Hungen sowie Immergut in Schlüchtern. Hintergrund sei die gute Ertragslage der Betriebe bei einem vergleichsweise hohen Milchpreis von 48 Cent pro Kilogramm Rohmilch. Die Beschäftigten erwarteten einen fairen Anteil am Erwirtschafteten, sagt der NGG-Landesbezirksvorsitzende Hakan Ulucay. Die entsprechenden Tarifverträge seien zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt. (Quelle: dpa)