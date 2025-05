Daun: Hilflose Person aus viertem Obergeschoss gerettet

DAUN. Am 13.5.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 12.44 Uhr zu einer dringenden Türöffnung alarmiert.

In einem Mehrfamilienhaus in der Dauner Innenstadt lag eine Person bereits länger hilflos in ihrer Wohnung und konnte die Tür nicht für den Rettungsdienst öffnen.

Mit Hilfe des Türöffnungsatzes konnten die Dauner Einsatzkräfte schnell die Wohnungstür öffnen und dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung verschaffen, so dass die Person medizinisch versorgt werden konnte.

Um die Person anschließend möglichst schonend aus dem Haus zu holen, wurde der TGM (Teleskopgelenkmast) eingesetzt.

Mit diesem wurde die Person aus dem 4. Obergeschoss herausgeholt und herunter gefahren. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)