Stau-Hölle Trier: Jetzt steht auch die Ostseite im Dauerstau

TRIER. Wer aktuell mit dem Auto durch Trier will, braucht vor allem eines: Nerven wie Drahtseile. Denn seit Montag herrscht nicht nur auf der Westseite der Stadt Dauerstau – jetzt ist auch die Ostseite komplett dicht.

Was bislang „nur“ am Verteilerkreis, auf der Zurmaiener, in Euren oder auf der Bitburger Straße stockte, hat sich nun in voller Wucht auf das Pacelliufer, die Kaiser-Wilhelm-Brücke und die Luxemburgerstraße ausgeweitet. Die Folge: Stau, Stillstand, Frust.

Baustelle am Pacelliufer legt den Verkehr lahm

Grund für die neuerlichen Verzögerungen ist eine Fahrbahnsanierung auf dem Pacelliufer. Dort wird seit Montag die beschädigte Decke auf der stadtauswärts führenden rechten Spur erneuert. Die Fahrbahn ist abschnittsweise gesperrt, nur eine Spur bleibt frei – mit entsprechenden Folgen für den Verkehr.

Am ersten Tag reichte der Stau bereits von der Moseluferstraße über die Brücken bis weit in die Luxemburgerstraße hinein. Autofahrer, die nach Konz wollten, standen zum Teil über eine Stunde im Stop-and-Go.

Auch am Kanalnetz wird gebaut – Matthiasstraße ebenfalls betroffen

Nun wird auch an der Matthiasstraße gearbeitet: Dort ist die Rechtsabbiegespur zur Konrad-Adenauer-Brücke wegen Kanalarbeiten der Stadtwerke Trier (SWT) ebenfalls dicht – bis mindestens 16. Mai. Umleitungen führen über die Saarstraße und Hohenzollernstraße – doch auch dort heißt es: Rückstau bis zur Ampel am St.-Barbara-Ufer.

Busse fahren Umleitung – Haltestellen verlegt

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Buslinien 13 und 73 in Richtung Innenstadt fahren wie gewohnt. In Richtung Süden werden die Linien über die Hohenzollernstraße und das Pacelliufer umgeleitet. Die Haltestellen Südbahnhof, Töpferstraße und St. Matthias entfallen vorübergehend – Ersatz ist die Gilbertstraße.

Trier im Dauerstau – kein schnelles Ende in Sicht

Die Stadtverwaltung rechnet mit einem Ende der Bauarbeiten frühestens am Freitag, 16. Mai – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Bis dahin bleibt für Autofahrer in Trier nur eines: Geduld, Geduld und nochmals Geduld.