RLP: Tödlicher Unfall 17-Jährige stirbt – Fahrerin (18) verliert Kontrolle über Auto

Ein schrecklicher Verkehrsunfall auf der L108 hat am Freitagabend das Leben einer jungen Frau gekostet. Eine 17-Jährige verstarb noch am Unfallort, vier weitere Personen wurden schwer verletzt, darunter auch die 18-jährige Fahrerin.

Fahrt mit fünf Jugendlichen endet in der Katastrophe

Wie die Polizei mitteilt, war am gestrigen Abend eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Toyota auf der Landstraße L108, von Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Hasselbach, unterwegs. Mit im Fahrzeug: vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. In einer lang gezogenen Linkskurve verlor die Fahrerin plötzlich die Kontrolle über das voll besetzte Auto.

Der Wagen kam zunächst von der Straße ab und prallte anshcließend mit voller Wucht gegen einen Baum.

Ein junges Leben ausgelöscht – vier weitere schwer verletzt

Für eine 17-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Fahrerin sowie drei 16-jährige Mitfahrerinnen und Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden von den Rettungskräften in umliegende Kliniken gebracht.

Die Landstraße L108 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Für die Rekonstruktion des Verkehrsunfallgeschehens wurde ein Gutachter herangezogen.