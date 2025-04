Frontal-Crash von zwei Pkw: Fünf zum Teil schwer Verletzte und verletzter Hund

BASSENHEIM. Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Bassenheim (Landkreis Mayen-Koblenz) teilweise schwer verletzt worden.

Eine 68-jährige Frau sei mit ihrem Fahrzeug auf der L98 in Richtung Koblenz aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammengekracht, teilte die Polizei in Koblenz mit.

Bei der 68-Jährigen saßen noch zwei weitere Menschen im Auto, sie wurden bei dem Unfall teilweise eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch beide Insassen im zweiten Auto wurden verletzt.

«Die fünf Beteiligten sind alle teilweise schwer verletzt und nicht ansprechbar und wurden in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht», hieß es. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde auch ein Hund, der in eine Tierklinik gebracht wurde.