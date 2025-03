Mit Scherbe attackiert – für 20 Euro? Prozess gegen 25-Jährigen in Trier beginnt!

TRIER. Ein brutaler Raubversuch an einer Tankstelle in Trier beschäftigt in der kommenden Woche das Landgericht Trier.

Ein 25-jähriger Angeklagter, der bereits polizeibekannt ist, muss sich wegen versuchten schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Anklage soll er im Mai 2024 gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann attackiert und verletzt haben, um an 20 Euro zu kommen.

Brutaler Angriff mit Scherbe – Opfer verletzt

Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände einer Tankstelle in Trier. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sollen der Angeklagte und sein Komplize versucht haben, das Opfer unter Androhung von Gewalt und direkter Attacke zur Herausgabe von Geld zu zwingen. Dabei sollen sie:



– Mehrfach auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten haben

– Ihn mit einer Scherbe im Brustbereich verletzt haben

– Trotz der Gewalt keinen Erfolg gehabt haben – das Opfer gab das Geld nicht heraus

Die brutale Tat blieb also ein gescheiterter Raubversuch, doch die gefährliche Körperverletzung könnte dem Angeklagten dennoch eine hohe Strafe einbringen.

Der Angeklagte – kein unbeschriebenes Blatt

Der 25-Jährige ist kein Ersttäter. Laut Anklage ist er strafrechtlich bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten. Die Polizei nahm ihn nach dem Vorfall fest, seither befindet er sich in Untersuchungshaft.