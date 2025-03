MAMER. Am 18.3.2025, gegen 21.25 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rue de Dublin in Mamer gemeldet. Die Rettungsdienste begaben sich umgehend vor Ort, und das Feuer konnte binnen kurzer Zeit gelöscht werden.

Anlässlich des Rettungseinsatzes musste eine Person leblos aus dem Gebäude geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und beantragte eine Autopsie an. Die Police technique wurde mit der Brandermittlung beauftragt. (Quelle: Police Grand-Ducale)