BEXBACH. Am 2.3.2025, gegen 22.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall

mit verletzter Person im Kreisverkehr Kleinottweilerstraße / Hochstraße /

Brückenstraße in Bexbach. Hierbei fuhr ein 29-jähriger Fahrer mit einem

Sattelschlepper samt Anhänger (beladen mit Schrott) in den Kreisel ein und

kippte mit der Zugmaschine vermutlich aufgrund nicht ordnungsgemäß gesicherter

Ladung nach rechts um.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten der Zugmaschine und der Ladung war die Unfallstelle ca. sechs Stunden gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)