THELEY. In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 1.00 Uhr am heutigen Samstag zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der L324 aus Theley kommend in Richtung Bergweiler. Hier wurden eine Frau und ein Mann von zwei männlichen Tätern körperlich attackiert.

Einer der Täter trug ein gelbes Pikachu-Kostüm. Wer kann Hinweise geben zu der Tat oder einer Person die ein solches Kostüm auf dem Umzug in Theley getragen hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter 06851-898233 oder per Mail [email protected]. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)