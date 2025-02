JÜNKERATH. Derzeit findet ein Polizeieinsatz an der Realschule Plus und Grundschule in Jünkerath statt. Die Schulleitung der Realschule Plus in Jünkerath informierte die Polizei am heutigen Morgen, dem 24. Februar, über eine telefonische Bombendrohung, die auf dem Anrufbeantworter der Schule eingesprochen wurde.

Zum Zeitpunkt der Mitteilung befanden sich noch keine Schüler im Schulgebäude. Die Polizei durchsucht derzeit das Gebäude und hat Ermittlungen eingeleitet. Die Schülerinnen und Schüler halten sich aktuell in der Fair-Play-Arena auf und können dort abgeholt werden. Eine Anfahrt ist über den Sportplatzweg möglich. Eine Notbetreuung der Schülerinnen und Schüler ist sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)