Die CDU ist auch in Rheinland-Pfalz Wahlsieger. Wie sieht das in den Städten, Landkreisen und Verbandsgemeinden im Detail aus?

MAINZ. Der deutliche Erfolg der CDU bei der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz zeigt sich auch bei den höchsten Zweitstimmenanteilen in den 12 kreisfreien Städten und 24 Landkreisen. Laut der Wahlanalyse des Statistischen Landesamtes in Bad Ems wird die CDU in 30 dieser insgesamt 36 Verwaltungsbezirke stärkste Kraft gemäß dem vorläufigen Ergebnis.

In fünf Bezirken liegt die AfD vorn. Dabei löst sie im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 jeweils die SPD als stärkste Partei ab. Konkret ist dies der Fall in den vier kreisfreien Städten Kaiserslautern, Ludwigshafen, Pirmasens und Zweibrücken sowie im Kreis Kusel, in dem zuvor seit 1976 die SPD bei allen Bundestagswahlen stärkste Partei geworden war. Nur in der Universitäts- und Landeshauptstadt Mainz erringen die Grünen laut der Wahlanalyse nach 2021 zum zweiten Mal die meisten Zweitstimmen.

CDU weithin Wahlsieger

Mit Blick auf die 170 Verwaltungseinheiten auf Ebene der Verbandsgemeinden, also in den 12 kreisfreien Städten, 29 verbandsfreien Gemeinden und 129 Verbandsgemeinden, wird die CDU in 152 stärkste Kraft. Insgesamt hat die Partei in Rheinland-Pfalz bei der vorgezogenen Bundestagswahl 30,6 Prozent der Zweitstimmen geholt. (Quelle: dpa)