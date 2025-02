Trier: Bundestagswahl 2025 – Wichtige Infos – Alle Wahllokale!

TRIER. Am Sonntag wird gewählt: In Trier sind gut 76.500 Menschen dazu aufgerufen. Wer keine Briefwahl gemacht hat, kann in einem der 59 Wahllokale im Stadtgebiet seine Stimmen abgeben.

Lesen Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Bundestagswahl:

Wer kann gewählt werden?

Die Triererinnen und Trierer können sich zwischen zehn Direktbewerbern beziehungsweise -bewerberinnen entscheiden. Bei den Zweitstimmen gehen in Rheinland-Pfalz 14 Parteien ins Rennen.

Die Direktbewerber/-innen:

Verena Hubertz (SPD)

Dominik Sienkiewicz (CDU)

Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen)

Gerd Benzmüller (FDP)

Marcel Philipps (AfD)

Niels Becker (Freie Wähler)

Lin Lindner (Die Linke)

Loreen Reemen (Volt)

Matthias Reimann (ÖDP)

Leo Miguez (BSW)

Wo kann gewählt werden?

Am Sonntag, 23. Februar, werden im Stadtgebiet 59 barrierefreie Wahllokale eingerichtet, wo sich jeweils ein ehrenamtlicher Wahlvorstand um den ordnungsgemäßen Ablauf und die abendliche Stimmenauszählung kümmert. Insgesamt sind gut 1000 Helferinnen und Helfer im Einsatz, darunter auch bei der Auszählung der Briefwahl ab 18 Uhr in der Arena. Das jeweilige Wahllokal, das von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist, steht auf der Benachrichtigung. Unter www.trier.de/wahlen kann man sich über den Unterpunkt Bundestagswahl auch online einen Überblick der Standorte der einzelnen Wahllokale im Stadtgebiet verschaffen.

Wie viele Stimmen habe ich?

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme (linke Stimmzettelhälfte) wird eine Person im Wahlkreis gewählt. Durch die Zweitstimme (rechte Stimmzettelhälfte) gibt es ein Votum für die Landesliste einer Partei. Die Zahl der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im künftigen Bundestag erhält und welche Koalitionen für die neue Regierung möglich sind.

Welche Änderung gilt erstmals mit der Bundestagswahl 2025?

Jede Partei erhält künftig nur noch so viele Sitze, wie ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Falls eine Partei über die Erststimmen mehr Wahlkreise gewinnt als ihr gemessen am Zweitstimmenergebnis an Sitzen zustehen, gehen die Wahlkreissieger mit den schlechtesten Ergebnissen leer aus. Wer einen Wahlkreis für sich entscheidet, zieht demnach erstmals nicht mehr automatisch in den Bundestag ein.

Welche Wahllokale haben sich seit der Europa- und Kommunalwahl im Mai 2024 geändert?

Die Stimmbezirke Maximin 2 und 5 wählen in der Karl-Berg-Musikschule in der Paulinstraße 42b.

Der Stimmbezirk Altstadt 5 wählt im Angela-Merici-Gymnasium (Zugang über Schulhof)

Barbara 1 und 2 wählen in der Nelson-Mandela-Realschule

Matthias 1 wählt in der Matthias-Grundschule

Ehrang 1, 2, 7 und 8 wählen in der Kita St. Peter

Pfalzel 1 und 2 wählen in der Grundschule Pfalzel

Euren 1, 4 und 5 wählen im Pfarrsaal St. Helena

Neu-Kürenz 1 und 5 wählen in der Kita Petrisberg

Kann ich mit meiner Zweitstimme einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten einer Liste wählen?

Die Landeslisten von Parteien sind „geschlossene Listen“, weil die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber von den Parteien jeweils durch eine Wahl in der Aufstellungsversammlung festgelegt wurde und nicht mehr verändert werden kann. Weitere Informationen zu dem Prozedere bei der Stimmabgabe: www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/informationen-waehler/wahlsystem.html

Vorläufige Wahlergebnisse am Sonntag kurz nach 18 Uhr!

Vorläufige Wahlergebnisse gibt es am Sonntag kurz nach 18 Uhr unter anderem auf www.trier.de oder www.wahlen.rlp.de. Über die endgültige Bestätigung des Resultats im Wahlkreis 202 (Trier-Saarburg) entscheidet der Wahlausschuss unter der Leitung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Freitag, 28. Februar, 11 Uhr, im Großen Rathaussaal.