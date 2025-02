KAISERSLAUTERN. Am Hauptbahnhof Kaiserslautern ist am Morgen in der Nähe der Gleise eine Weltkriegs-Mörsergranate gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sie in den nächsten Stunden entfernt oder entschärft werden.

Der Kampfmittelräumdienst sei informiert. Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen zahlreiche Züge in Richtung Saarland aus oder werden umgeleitet. (Quelle: dpa)