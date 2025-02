Spektakulärer Crash: Auto fliegt durch die Luft und überschlägt sich – Drei Verletzte

NOHFELDEN-EISEN/NONNWEILER. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich im Nordsaarland ein dramatischer Verkehrsunfall in der Straße „Zur Heide“ in Eisen. Gegen 01:25 Uhr verlor ein 18-jähriger Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Ford und katapultierte das Fahrzeug über einen Randstein.

Was dann geschah, erinnert an eine Szene aus einem Actionfilm: Der Pkw flog mehrere Meter durch die Luft, bevor er mit einem massiven Metallschild eines Golfparks kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei 17-jährige Mitfahrer im Auto. Alle drei Teenager konnten sich aus dem Wrack befreien und wurden verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus St. Wendel gebracht. Glücklicherweise erlitten sie nach derzeitigem Stand „nur“ leichte Verletzungen.

Das auf dem Dach liegende Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.