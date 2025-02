Kell am See: Nach Serie von 21 Pkw-Aufbrüchen – Täter festgenommen

TRIER/KELL AM SEE. Nachdem es in der Nacht vom Mittwoch, den 12. Februar 2025, auf Donnerstag, den 13. Februar 2025, zu einer Serie von 21 aufgebrochenen Pkw in der Ortslage Kell am See gekommen war, konnte die Polizei nun ein Tatverdächtiger ermitteln und festnehmen.

Im Zuge der Durchsuchung konnten neben dem mutmaßlichen Tatwerkzeug umfangreiches Beweismittel und Diebesgut sichergestellt werden.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen, die mit Hinweisen zur Aufklärung des Falls beigetragen haben.