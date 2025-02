Natur und Sport: Entgelt für Laufkurse – Wer muss für was im Wald zahlen?

Ex-Stabhochspringerin Carolin Hingst bietet schon länger Laufkurse im Wald an. In Zukunft soll sie dem örtlichen Forstamt ein Entgelt zahlen. In Rheinhessen ist das Stoff für monatelangen Streit.