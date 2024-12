Peter-Wust-Gymnasium unterstützt Johanniter-Weihnachtstrucker mit 53 Hilfspaketen

WITTLICH. Auch in diesem Jahr hat das Peter-Wust-Gymnasium (PWG) in Wittlich ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt: Im Rahmen der Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion packten SchülerInnen, LehrerInnen und Kurse zahlreiche Hilfspakete mit Hygieneartikeln und Grundnahrungsmitteln. Diese werden nun an bedürftige Menschen in Deutschland und Südosteuropa verteilt.

Dank des großen Engagements der Schulgemeinschaft konnten die Johanniter am 5. Dezember 2024 stolze 53 Pakete abholen. Besonders tatkräftig waren die SchülerInnen der Leistungskurse Geschichte und Sozialkunde der Stufe 11, die den Transporter eigenhändig beluden.

Ein besonderer Dank gilt Frau Kollmann-Erz, die diese Aktion wie jedes Jahr organisiert hat, sowie allen SpenderInnen und HelferInnen, die diesen Erfolg möglich machten. Das PWG zeigt: Weihnachten ist die Zeit des Gebens – und das wurde hier eindrucksvoll gelebt.