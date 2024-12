Trier: Förderbescheid über 50.000 Euro an das broadway filmtheater

TRIER. Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck hat heute einen Förderbescheid in Höhe von 50.000 Euro an das broadway filmtheater in Trier übergeben.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des „Zukunftsprogramms Kino I“ des Landes Rheinland-Pfalz und ist zweckgebunden für die Modernisierung der Projektionstechnik in fünf Kinosälen zu verwenden.

„Die Kinos sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Sie bieten anspruchsvolle Filme für alle, schaffen Räume für kulturellen Austausch und bieten Gemeinschaftserlebnisse. Mit der Förderung des broadway filmtheaters investieren wir gezielt in die technische Modernisierung, die Qualität und Attraktivität steigert und gleichzeitig die energetische Effizienz verbessert. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung eines der erfolgreichsten Programmkinos in Rheinland-Pfalz“, sagt Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck bei der Übergabe des Förderbescheids.

Das broadway filmtheater zählt zu den Vorreitern für kulturell ambitioniertes Kino. Die jetzt gestarteten Investitionen in die Projektionstechnik stellen sicher, dass das Kino seinem Publikum weiterhin herausragende Programmangebote bieten kann und das kulturelle Angebot in der Region Trier stärkt.

Mit dem „Zukunftsprogramm Kino I“ stärkt das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Programmkinos in Rheinland-Pfalz. Das Förderprogramm ergänzt die Bundesförderung der Beauftragten für Kultur und Medien (BKM) und unterstützt Kinos bei der Eigenfinanzierung ihrer Projekte. Seit 2020 unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die Kinos mit bis zu 30 % der zuwendungsfähigen Kosten, um Investitionen in Zukunftstechnologien und energetische Modernisierungen zu ermöglichen. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz zu fördern und die Existenz erfolgreicher Kinos langfristig zu sichern.