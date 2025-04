++ Region: Temperaturen bis 25 Grad – am Sonntag Regen ++

OFFENBACH/MAINZ. In den kommenden Tagen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf frühlingshaftes Wetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verziehen sich spätestens im Tagesverlauf die Wolken und lassen die Sonne zum Vorschein kommen.

Die Temperaturen erreichen demnach dann 11 bis 17 Grad. In der Nacht müsse mit Tiefstwerten zwischen fünf und minus zwei Grad gerechnet werden.

Am Freitag wird es noch freundlicher und wärmer: Bei 15 bis 23 Grad zeigen sich nur vereinzelt Schleierwolken am Himmel. Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Ab Sonntag ist dann wieder Regen vorausgesagt. (Quelle: dpa)