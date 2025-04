Erfahrung trifft Zukunft: Berufsorientierung des Rotary Clubs Mittelmosel-Wittlich

WITTLICH. Weit über 100 Schülerinnen und Schüler nutzten in Wittlich die Gelegenheit an der Berufsorientierungsveranstaltung des Rotary Clubs Mittelmosel-Wittlich teilzunehmen. Unter dem Motto „Erfahrung trifft Zukunft: Schüler fragen Profis antworten“ konnten die angehenden Abiturienten praxisnahe Einblicke in 25 verschiedene Berufsfelder gewinnen.

Die Schüler konnten in gemütlicher Atmosphäre im Casino in Wittlich mit erfahrenen Führungskräften aus unterschiedlichsten Branchen von Informatik, Betriebswirtschaft, Architektur bis hin zu Nahrungsmitteltechnik, Öffentlicher Verwaltung, Medizin und Pharmazie über ihre beruflichen Zukunftswünsche sowie mögliche Ausbildungswege beraten.

„Mit dieser seit vielen Jahren stattfindenden Berufsorientierungsveranstaltungen möchten wir Handlungsimpulse und Denkanstöße zur individuellen Berufswahl und den damit verbundenen Ausbildungs- sowie Karrierewegen ermöglichen“, so der aktuelle Club Präsident Peter Schneider.

Neben dem Peter-Wust-Gymnasium, dem Cusanus-Gymnasium sowie der Berufsbildenden Schule in Wittlich, nahmen Schüler von der IGS Salmtal sowie dem Nikolaus von Kues Gymnasiums in Bernkastel-Kues an der abendlichen Veranstaltung teil. Peter Schneider hob auch das große Engagement der betreuenden Lehrer hervor, welche die Schüler mit Berufsorientierungsangeboten auf ihren Entscheidungswegen unterstützen.

„Es war spannend zu erfahren, was hinter den Berufen so alles steckt und wie man da hinkommt“, so eine teilnehmende Schülerin.

Rotary hilft – dies ist das Selbstverständnis aller Rotarier auf der ganzen Welt. Rotary International ist seit über 100 Jahren die älteste Serviceclub-Organisation der Welt. Seit der Gründung des Rotary Club Mittelmosel-Wittlich 1963 hat sich ein Netzwerk engagierter Männer und Frauen entwickelt, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Sie wollen Gutes tun: im lokalen Umfeld wie auch überregional und international. (Quelle: Rotary Club Mittelmosel Wittlich)