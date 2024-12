Trier: Betrügerische Anrufe zu Energieverträgen – Warnung vor Abzocke am Telefon

TRIER. Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, melden sich derzeit bei ihnen vermehrt Kundinnen und Kunden, die von unseriösen Strom- und Erdgaslieferanten angerufen werden.

Die dubiosen Unternehmen geben sich dabei als Händler der Stadtwerke Trier, teilweise im Auftrag der Bundesregierung aus und versuchen per Telefon an persönliche Daten, wie z.B. Zählernummern, Vertragsdaten oder Bankverbindungsdaten zu gelangen und diese missbräuchlich zu verwenden.

„Wir raten unseren Kundinnen und Kunden zur Vorsicht, denn natürlich sind wir mit unseren Energieangeboten ebenfalls selbst in der Region unterwegs. Sollte etwas verdächtig vorkommen, hilft ein Anruf bei uns oder auch der Gang in die SWT-Kundenzentren“, erläutert SWT-Vertriebsleiter Marc Bonertz.

Zum Jahresbeginn werden die Preise der Stadtwerke in der Grundversorgung nochmal deutlich sinken. Die Grundversorgung Erdgas bereits zum 1. Januar 2025, die Grundversorgung im Strom zieht ab 1. Februar nach. „Wir stehen für eine faire und transparente Preispolitik und eine sichere Versorgung. Die verbesserte Situation am Energiemarkt und insbesondere auch der Ausbau unserer regionalen grünen Erzeugungsanlagen zahlt sich jetzt aus“, erläutert Bonertz weiter.

Die Stadtwerke sind zu erreichen per Telefon unter 0651 999 888 00, per Mail unter [email protected] oder persönlich in der Ostallee und am Viehmarkt.