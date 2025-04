Niederlage im Moselstadion: Nichts zu holen gegen Hoffenheimer Zweitvertretung

Eintracht-Trier hat sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II vor 2.742 Zuschauern im Moselstadion mit 0:4 (0:1) verloren. Trotz einer insbesondere über weite Strecken der ersten Halbzeit engagierten Leistung konnten die Kraichgauer ihre individuelle Klasse spätestens in der zweiten Hälfte ausspielen und ließen den Blau-Schwarz-Weißen unter dem Strich keine Chance.

Thomas Klasen ging vor der Partie in den Rotationsmodus über – die gesperrten Weigelt und Wrusch sowie der kurzfristig ausgefallene Held (Oberschenkelprobleme) nahmen ebenso wie Dorow, Sossah, Biondic und Buballa auf der Bank Platz, für sie starteten Heinz, Yavuz, Wimmer, König, Sausen sowie Länderspiel-Rückkehrer Thayaparan. Größte Überraschung indes im Tor: für Novakovic stand Brüning im Kasten. „Er ist unser Pokaltorwart. Im Hinblick auf die Partie in Engers in der kommenden Woche möchte ich ihm die Gelegenheit geben, schon einmal unter Flutlicht aktiv zu sein“, begründete Klasen den Schachzug.

Die Partie indes, sie ist schnell erzählt. Während die Hausherren in Halbzeit eins noch durch gefälliges Aufbauspiel insbesondere über die linke Angriffsseite überzeugen konnten und die ein oder andere gefährliche Aktion in der Box kreieren konnten, schnürte der Tabellenführer mit fortlaufender Spielzeit die Hausherren immer mehr mit taktisch gutem Gegenpressing ein. Die Folge: schnelle Ballverluste und Abspielfehler – so wie vor dem 0:1, als der Ball in der 42. Minute plötzlich bei Micheler landet, der keine Mühen hat, zu verwandeln – der Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann die enorme Qualität der Gäste – auch, wenn es eines Elfmeters (Foul von Schuster an Duric) brauchte, um die Partie aus Sicht der Hoffenheimer in die richtigen Bahnen zu lenken. Der Gefoulte verwandelte selbst (61., 0:2), ehe nur zehn Minuten später mit dem 0:3 – wieder durch Duric – die Entscheidung fiel (71.). Dass in Minute 80 sogar nach einer Flanke auf David Mokwa sogar noch das 0:4 fiel, hatte dann nur noch statistischen Wert.

Für Eintracht-Trier ergibt sich am Samstag in Bahlingen die Gelegenheit auf Wiedergutmachung. Anpfiff im Kaiserstuhlstadion ist um 14.00 Uhr.

Eintracht-Trier: Brüning – Heinz, Herber, Thayaparan (ab 46. Buballa) – Garnier (ab 68. Biondic), König, Schuster (ab 68. Ivan), Spang, Wimmer (ab 68. Dorow), Yavuz – Sausen (ab 46. Sossah).

TSG Hoffenheim II: Petersson – Hör (ab 82. Carnier), König, Mazagg (ab 82. Behrens), Reisig – Dagdeviren, Lässig, Micheler (ab 46. Duric), Rehus (ab 71. Hennrich) – Amaimouni (ab 71. Karatas), Mojwa.

Tore: 0:1 Micheler (42), 0:2 Duric (61./FE), 0:3 Duric (72.), 0:4 Mokwa (80).

Schiedsrichter: Sahin Dündar

Zuschauer: 2.742

(Quelle: Eintracht Trier)