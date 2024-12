Trier: Fußballspaß zwischen den Jahren – Wintercamp der Lions Soccer Academy – Jetzt anmelden

TRIER. In den Weihnachtsferien erwartet fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche ein absolutes Highlight: Vom 27. bis 29. Dezember 2024 lädt die Lions Soccer Academy zum Wintercamp in der Soccerhalle Kenn ein. Für nur 119 Euro können Nachwuchstalente zwischen 5 und 15 Jahren – Mädchen wie Jungen – drei Tage lang intensiv trainieren, Spaß haben und neue Freundschaften schließen.

Drei Tage voller Fußballaction und Spaß

Das Camp läuft täglich von 10 bis 15 Uhr und bietet den Kids die perfekte Gelegenheit, in der modernen Soccerhalle ihrem Lieblingssport nachzugehen. Egal, ob Anfänger oder fortgeschrittener Spieler – hier kommen alle auf ihre Kosten. Die Teilnehmer lernen neue Tricks, verbessern ihre Technik und erleben spannende Spiele mit Gleichgesinnten. Professionelle Trainer der Lions Soccer Academy begleiten die Kinder mit viel Engagement und sorgen dafür, dass sowohl der Spaß als auch die individuelle Weiterentwicklung im Vordergrund stehen.

Rundum sorglos: Verpflegung inklusive

Damit die kleinen Fußballfans ihre volle Energie auf den Platz bringen können, sorgt die Lions Soccer Academy für die perfekte Verpflegung. Ein warmes Mittagessen, Snacks und Getränke stehen täglich bereit und sind im Preis inbegriffen. So können sich die Kinder unbeschwert auf den Sport konzentrieren und gemeinsam eine unvergessliche Zeit erleben.

Wie melde ich mein Kind an?

Die Anmeldung ist kinderleicht: Interessierte können sich einfach per E-Mail an [email protected] oder via WhatsApp unter 01573 5522941 anmelden. Schnell sein lohnt sich – die Plätze sind begehrt!

Mehr als nur ein Camp: Die Lions Soccer Academy bringt Talente nach vorne

Die Lions Soccer Academy ist längst ein Begriff für Fußballfans in der Region. Neben den beliebten Camps bietet die Academy Einzel- und Gruppentraining, Mannschaftsbetreuung sowie die Organisation von Kindergeburtstagen an. Seit Kurzem gibt es zudem eine eigene Torwartabteilung, die von keinem Geringeren als Dominik Thömmes, Sohn der Trierer Fußballlegende Rudi Thömmes, geleitet wird.

Dominik bringt nicht nur umfassende Erfahrung, sondern auch Leidenschaft für die Torwart-Ausbildung mit. Sein Vater, der aktuell Co-Trainer des Zweitligisten SV Elversberg ist, steht ihm beratend zur Seite. Diese Kombination aus Know-how und Qualität sorgt dafür, dass auch Torhüter in der Region auf höchstem Niveau gefördert werden.

Jetzt anmelden und Teil des Wintercamps werden!

Das Wintercamp der Lions Soccer Academy ist die perfekte Gelegenheit, um die Weihnachtsferien sportlich und unvergesslich zu gestalten. Egal ob Hobbykicker oder ambitioniertes Talent – alle, die Fußball lieben, sind willkommen! ⚽❄️

Weitere Infos zu den Trainingsangeboten und zur Anmeldung gibt es unter 01573 5522941 oder auf der Webseite: www.lions-soccer-academy.de.