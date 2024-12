RLP: Mann bei „Währungstasuch“ von Betrügern fies abgezockt

BENDORF. Am Samstag erschien ein Mann bei der Polizei und gab an, auf dem Weg von seinem Wohnort in Niedersachsen nach Bendorf von zwei Personen angesprochen worden zu sein, die russisches Geld in Euro tauschen wollten.

Der Geschädigte fuhr daraufhin mit den beiden Personen zu einem Geldautomaten und hob einen mittleren dreistelligen Betrag ab, den er ihnen im Austausch gab. Später stellte er fest, dass es sich bei dem erhaltenen Geld um altes weißrussisches Geld handelte, das seit einer Währungsreform im Jahr 2016 nur noch wenige Cent wert ist. Zudem besteht der Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)