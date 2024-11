EU: Rauchverbot fast überall im Freien? Was das wirklich für Raucher bedeutet

BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat mit einer kürzlich ausgesprochenen Empfehlung erneut eine Debatte entfacht, die Millionen Bürger betrifft: Mehr Nichtraucherzonen im Freien. Was als Gesundheitsmaßnahme gedacht ist, sorgt bereits jetzt für gespaltene Meinungen. Während Befürworter darin einen wichtigen Schritt sehen, um das umfassende EU-Ziel einer ‚rauchfreien Generation‘ bis 2040 zu erreichen, wittern Kritiker eine gefährliche Mischung aus Symbolpolitik und Bevormundung. Aber was steckt hinter dem Vorschlag – und wie realistisch ist die Umsetzung?

Die Europäische Kommission hat kürzlich eine Empfehlung ausgesprochen, die darauf abzielt, rauchfreie Zonen auf bestimmte Außenbereiche auszuweiten. Ziel ist es, insbesondere Kinder und Jugendliche besser vor den schädlichen Auswirkungen des Passivrauchens zu schützen. Konkret sollen Freizeitbereiche im Freien, in denen sich Kinder häufig aufhalten – wie öffentliche Spielplätze, Vergnügungsparks und Schwimmbäder – sowie Außenbereiche von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, öffentliche Gebäude, Dienstleistungseinrichtungen und Haltestellen rauchfrei werden.

Auch die E-Zigarette betroffen

Darüber hinaus empfiehlt die Kommission, dass die Mitgliedstaaten ihre Politik der rauchfreien Umwelt auf neue Produkte wie erhitzte Tabakerzeugnisse und elektronische Zigaretten ausweiten, die zunehmend sehr junge Nutzer erreichen. Klingt vermeintlich edel und zukunftsorientiert. Doch Kritiker fragen sich: Ist das wirklich nötig? Bereits heute gibt es in vielen EU-Staaten strenge Rauchverbote in Innenräumen und öffentlichen Einrichtungen. Ist der nächste Schritt in den Außenbereich wirklich ein notweniger Schritt – oder einfach ein weiterer Eingriff in persönliche Freiheiten?

Rauchverbot auf dem Papier: Was bedeutet eine „Empfehlung“?

Eine Tatsache, die die Debatte entschärfen könnte: Der Vorschlag der EU-Kommission ist rechtlich für die Mitgliedstaaten nicht bindend. Letztlich liegt die Entscheidung bei den einzelnen Mitgliedstaaten, die hoheitlich über ihre eigene Gesundheitspolitik bestimmen. Selbst wenn die Empfehlung also im Dezember angenommen wird, heißt das nicht, dass überall neue Rauchverbote umgesetzt werden.

Besonders in Deutschland, wo die Landesebene zuständig ist, dürften die Hürden groß sein. Gesundheits- und Ordnungsbehörden auf Landesebene müssten die Maßnahmen umsetzen – bei ohnehin stark belasteten Verwaltungen. „Ein Wunschzettel der EU“, könnte man zynisch kommentieren.

(Quelle: PM Europäische Kommission)